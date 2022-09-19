Квартиру главного пиарщика Хабирова выставили на продажу

Дизайнерские решения: Эйфелева башня в изголовье кровати в спальне, мебель, отделка стен и пола, и даже вид из окна, — полностью соответствуют интерьерам, в которых Ростислав Мурзагулов снимал селфи. Судя по фото в объявлении, хозяин квартиры не успел забрать все свои вещи — на стенах остались несколько гитар.