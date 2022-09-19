mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Квартиру главного пиарщика Хабирова выставили на продажу

19 сентября 11:49
Фото: Avito.ru
«Трешку» в комплексе «для избранных» планируют реализовать за 15,9 млн рублей, объявление об этом размещено на сайте объявлений Авито.

На продажу выставлено жилье экс-пиарщика главы Башкирии Ростислава Мурзагулова. «Шикарная трехкомнатная квартира» расположена в ЖК «Трилогия» — клубном доме, составляющим единое целое с отелем Hilton Garden Inn Ufa Riverside. Это — жилье для избранных, говорится в объевлении о продаже.

Общая площадь расположенной на 11 этаже квартиры 84 кв. м. Из ее окон открывается вид на набережную реки Белой и во двор. Комнаты изолированы, есть два «просторных санузла», в одном из которых оборудован хамам, и гардеробная.

Интерьер до мелочей совпадает с дизайнерской отделкой квартиры МурзагуловаИнтерьер до мелочей совпадает с дизайнерской отделкой квартиры Мурзагулова
Вторая спальня - детскаяВторая спальня - детская
В одном из санузлов есть хамамВ одном из санузлов есть хамам
Из окон открывается отличный вид на набережнуюИз окон открывается отличный вид на набережную
Интерьер до мелочей совпадает с дизайнерской отделкой квартиры Мурзагулова

В доме «для избранных» круглосуточное видеонаблюдение и охрана периметра здания, собственная котельная, индивидуальная система отопления и бесшумные лифты.

В числе преимуществ — непосредственная близость «всего, что нужно»: трех ведущих вузов Башкирии, дома правительства республики, Госсобрания, министерств и ведомств (видимо, в качестве целевой группы продавец в первую очередь рассматривает госслужащих). Вокруг — бизнес-центре, рестораны, театры, спортивные объекты, парки и скверы. Рядом школы и детские сады.

В объявлении указано, что это - жилье для избранных
Фото: avito.ru

Отдельно отмечается, что у квартиры всего один собственник, нет долгов по платежам и обременений. Продажей объекта занимается одно из уфимских агентств недвижимости, готовое показать квартиру в любой момент и продать ее без клиентской комиссии. В качестве оплаты принимают наличные, возможна покупка в ипотеку.

Дизайнерские решения: Эйфелева башня в изголовье кровати в спальне, мебель, отделка стен и пола, и даже вид из окна, — полностью соответствуют интерьерам, в которых Ростислав Мурзагулов снимал селфи. Судя по фото в объявлении, хозяин квартиры не успел забрать все свои вещи — на стенах остались несколько гитар.

Впервые интерьеры этой квартире появились в соцсетях Мурзагулова около двух с половиной лет назадВпервые интерьеры этой квартире появились в соцсетях Мурзагулова около двух с половиной лет назад

Впервые фотографии этой квартиры появились в Instagram* Мурзагулова около двух с половиной лет назад. После этого он часто показывал в соцсетях сцены из своей жизни.

Кстати, ГКУ РБ Хозяйственное управление (обслуживает нужды высших чиновников Башкирии) оплачивает квартплату за несколько квартир, расположенных в том же жилом комплексе - вероятно, там живут некоторые члены правительства.

*Instagram в России признана экстремистской и запрещена.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48