mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хабиров вручил главе территориального Роспотребнадзора орден Салавата Юлаева

19 сентября 07:28
Фото: Скриншот
Награждение было приурочено к 100-летию санитарно-эпидемиологической службы, которое отмечалось 15 сентября.

Орден Анне Казак вручили на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 19 сентября.

«Я сегодня от имени нашей управленческой команды, нас всех хочу поблагодарить сотрудников Роспотребнадзора за мужество, профессионализм, очень качественную работу», — сказал Радий Хабиров.

Он отметил, что во время пандемии работа сотрудников стала особенно важна.

Благодарностью главы республики также поощрили коллектив территориального управления Роспотребнадзора. Кроме того, один сотрудник службы получил почетную грамоту, один — звание заслуженного врача РБ, двое — звания заслуженных работников здравоохранения РБ.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48