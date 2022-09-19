Хабиров вручил главе территориального Роспотребнадзора орден Салавата Юлаева

Орден Анне Казак вручили на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 19 сентября.
«Я сегодня от имени нашей управленческой команды, нас всех хочу поблагодарить сотрудников Роспотребнадзора за мужество, профессионализм, очень качественную работу», — сказал Радий Хабиров.
Он отметил, что во время пандемии работа сотрудников стала особенно важна.
Благодарностью главы республики также поощрили коллектив территориального управления Роспотребнадзора. Кроме того, один сотрудник службы получил почетную грамоту, один — звание заслуженного врача РБ, двое — звания заслуженных работников здравоохранения РБ.