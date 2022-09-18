Звоните Хабирову: кондуктор объяснил повышение стоимости проезда в электротранспорте

Как сообщал Mkset, стоимость проезда при наличном и безналичном расчете в трамваях и троллейбусах с 16 сентября составила 30 рублей (ранее было 25). Рассчитываясь картой Алга, пассажиры теперь платят 25 рублей вместо прежних 22. Для школьников билет обойдется в 15 рублей (ранее было 13).