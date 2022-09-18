mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Звоните Хабирову: кондуктор объяснил повышение стоимости проезда в электротранспорте

18 сентября 12:15
Фото: 1MI
Билеты подорожали два дня назад, пассажиры пока не могут привыкнуть к новой цене и высказывают претензии кондукторам, сообщают очевидцы.

Очевидно, устав от вопросов, зачем подняли стоимость проезда, один из сотрудников раздраженно ответил: «За мясом!».

«Мясо подорожало, вот и проезд подорожал», — сказал он.

Другой кондуктор в троллейбусе посоветовал возмущавшимся пассажирам позвонить главе Башкирии Хабирову и высказывать ему все претензии.

Как сообщал Mkset, стоимость проезда при наличном и безналичном расчете в трамваях и троллейбусах с 16 сентября составила 30 рублей (ранее было 25). Рассчитываясь картой Алга, пассажиры теперь платят 25 рублей вместо прежних 22. Для школьников билет обойдется в 15 рублей (ранее было 13).

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48