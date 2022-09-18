В Уфе загорелся ресторан Tesla

«18 сентября 2022 года в 16:27 поступило сообщение о сильном задымлении в строении по ул. Баязита Бикбая, д. 26/1 в Уфе. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что к моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление и очаги открытого пламени. В тушении огня задействовали 32 сотрудников и восемь единиц техники. В 16:45 пожарные локализовали пламя на площади 100 кв. м, спустя еще десять минут они сбили огонь.
В настоящее время продолжается ликвидация пожара. Известно, что при инциденте никто не пострадал.