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В Уфе загорелся ресторан Tesla

18 сентября 12:22
Фото: ГУ МЧС по Башкирии
Пожарные уже тушат пламя, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

«18 сентября 2022 года в 16:27 поступило сообщение о сильном задымлении в строении по ул. Баязита Бикбая, д. 26/1 в Уфе. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что к моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление и очаги открытого пламени. В тушении огня задействовали 32 сотрудников и восемь единиц техники. В 16:45 пожарные локализовали пламя на площади 100 кв. м, спустя еще десять минут они сбили огонь.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара. Известно, что при инциденте никто не пострадал.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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