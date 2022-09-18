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Стала известна точная дата закрытия магазина H&M в Уфе

18 сентября 09:56
Фото: Mkset.ru
Продажи прекратятся в последние дни сентября, сообщила администрация.

Объявление об этом появилось в магазине, расположенном в ТРЦ ULTRA. Другие торговые точки пока продолжат работу.

«Этот магазин закрывается 29.09.2022. Вы можете вернуть приобретенныне товары в течение 14 дней, не считая дня покупки, в любой другой магазин H& M», — говорится в объявлении.

29 сентября магазин закроют
Фото: Mkset.ru

После того, как все магазины закроются, купленные вещи можно будет вернуть через пункты службы доставки грузов СДЭК.

В настоящее время в готовящемся к закрытию магазине действует акция «три по цене двух» — при покупке трех вещей предоставляется скидка, равная цене самой дешевой из них.

Ранее сообщалось, что расположенные на территории России магазины сети H& M закроются 30 ноября или в тот момент, когда будет распродан товар.

Как сообщал Mkset, магазины шведской компании приостановили деятельность в марте этого года. 10 августа они окрылись, чтобы распродать товар. В первые дни работы к магазинам H& M выстраивались огромные очереди, затем ажиотаж спал.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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