Скоро крыша на детей упадёт: Радия Хабирова просят отремонтировать потолок в детсаду

Родители сообщили, что капитальный ремонт крыши детского сада в селе Первомайский не проводили ни разу. Сейчас, приводя детей в дошкольное учреждение, они видят набухшую штукатурку и сырые пятна на потолке. Штукатурка периодически осыпается на головы воспитанников, говорится в обращении. Ранее, в мае, родители письменно просили решить проблему главу Благоварского района Марата Юсупова. Теперь — обратились к главе региона.