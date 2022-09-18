Скоро крыша на детей упадёт: Радия Хабирова просят отремонтировать потолок в детсаду

Свое обращение они разместили в комментариях на странице главы региона.
Родители сообщили, что капитальный ремонт крыши детского сада в селе Первомайский не проводили ни разу. Сейчас, приводя детей в дошкольное учреждение, они видят набухшую штукатурку и сырые пятна на потолке. Штукатурка периодически осыпается на головы воспитанников, говорится в обращении. Ранее, в мае, родители письменно просили решить проблему главу Благоварского района Марата Юсупова. Теперь — обратились к главе региона.
«Скоро крыша на детей упадёт! Меры никто никакие не принимает!», — написала Ксения И.
Ее поддержали другие мамы дошкольников.
«Письмо на рассмотрении в администрации с июня! Тем временем начался сезон дождей, еле держится штукатурка», — подтвердила Галина К.
Зайнаб Ш. Заявила, что, если осенью будут затяжные дожди, потолок обрушится. Ремонт, по ее мнению, необходимо сделать срочно.
Администрация Благоварского района, отметившаяся в комментариях, пообещала «запросить информацию у профильного ведомства» и ответить обеспокоенным родителям «ориентировочно 20 сентября.