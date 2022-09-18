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Очевидцы сообщили о новом пожаре в ТЦ «Меркурий» в Уфе

18 сентября 16:40
Фото: Mkset.ru
На место выехали экстренные службы — оказалось, что горожане приняли за задымление туман, сообщил Mkset источник в экстренных службах.

После проверки информация о возгорании не подтвердилась. Вероятно, после возгорания в торговом центре бдительность уфимцев в отношении пожарной безопасности повысилась

Как сообщалось ранее, пожар в уфимском торгово-развлекательном центре «Меркурий» произошел неделей ранее, 9 сентября. Тогда пламя охватило несколько тысяч квадратных метров в здании. Огонь тушили почти сутки. Сейчас следователи выясняют причину пожара - по предварительным данным, он произошел из-за аварийной работы электрооборудования.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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