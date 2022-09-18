Очевидцы сообщили о новом пожаре в ТЦ «Меркурий» в Уфе

Как сообщалось ранее, пожар в уфимском торгово-развлекательном центре «Меркурий» произошел неделей ранее, 9 сентября. Тогда пламя охватило несколько тысяч квадратных метров в здании. Огонь тушили почти сутки. Сейчас следователи выясняют причину пожара - по предварительным данным, он произошел из-за аварийной работы электрооборудования.