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К 2024 году ликвидируют 34 свалки в Аскинском районе Башкирии

18 сентября 12:48
Фото: 1MI
В Аскинском районе продолжается рекультивация несанкционированных свалок — до 2024 года будут ликвидированы все 34 свалки

Работа выполняется в рамках реализации проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (нацпроект «Экология»).

Напомним, твердые коммунальные отходы складируются в контейнеры, размещенные в каждом населенном пункте на специально оборудованных площадках. По району таких 146, из них в Аскино — 37. Для вывоза строительного, крупногабаритного мусора необходимо заключить дополнительный договор с регоператором, либо с другим юрлицом, а также физлицом. Ближайший лицензированный полигон находится в Мишкино.

Отметим, что отдельного закона о мусоре в России нет. Мусорная реформа вступила в силу с 01.01.2019 года и является изменениями в Закон № 503-ФЗ. Основная цель — ликвидация незаконных свалок и полигонов, возрождение испорченных земель, их последующее целевое использование.

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