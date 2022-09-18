К 2024 году ликвидируют 34 свалки в Аскинском районе Башкирии

Напомним, твердые коммунальные отходы складируются в контейнеры, размещенные в каждом населенном пункте на специально оборудованных площадках. По району таких 146, из них в Аскино — 37. Для вывоза строительного, крупногабаритного мусора необходимо заключить дополнительный договор с регоператором, либо с другим юрлицом, а также физлицом. Ближайший лицензированный полигон находится в Мишкино.