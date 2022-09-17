В Ростуризме подвели итоги осенней акции в кэшбэком

По словам Догузовой, в целом по стране, кроме традиционно популярных Краснодарского края, Кавминвод, Петербурга, Москвы и Крыма, также спросом пользовались Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье. Продажи туров с кэшбэком в 20% прошли с 25 августа по 10 сентября, они касаются поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение — повышенный возврат до 40 тыс. руб. на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.