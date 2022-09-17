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В Ростуризме подвели итоги осенней акции в кэшбэком

17 сентября 11:44
Фото: 1MI
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, по итогам осеннего этапа акции с кэшбэком россияне приобрели путевок на 14,3 млрд руб.

По данным Зарины Донгузовой, за две недели продаж программой воспользовалось чуть более 600 тыс. человек.️ Поездок куплено на 14,3 млрд руб., а сумма кэшбэка предварительно составила чуть более 2,7 млрд руб.

— Таким образом, граждане воспользовались практически всей суммой, выделенной на осень, — отметила Зарина Донгузова, отметив, что программа поддерживает спрос в межсезонье, поскольку бронирования вырастают в среднем втрое.

По словам Догузовой, в целом по стране, кроме традиционно популярных Краснодарского края, Кавминвод, Петербурга, Москвы и Крыма, также спросом пользовались Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье. Продажи туров с кэшбэком в 20% прошли с 25 августа по 10 сентября, они касаются поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение — повышенный возврат до 40 тыс. руб. на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.

Увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли — задачи национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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