В Башкирии обучились первые 30 «бизнес-спартанцев»

Обучение по программе прошли уже действующие предприниматели. Бесплатное образовательное мероприятие реализовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ценно то, что вместе с экспертами слушатели разобрали вопросы конкурентной борьбы, маркетинга и планирования, а на финальном этапе сформировали дорожные карты развития и масштабирования своего бизнеса.