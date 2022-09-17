В Башкирии обучились первые 30 «бизнес-спартанцев»

Обучение по программе прошли уже действующие предприниматели. Бесплатное образовательное мероприятие реализовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ценно то, что вместе с экспертами слушатели разобрали вопросы конкурентной борьбы, маркетинга и планирования, а на финальном этапе сформировали дорожные карты развития и масштабирования своего бизнеса.
— Это своего рода предпринимательский апгрейд. Тренинг «Школа предпринимательства», разработанный Корпорацией МСП, предназначен как раз для реальных бизнесменов, желающих развить, расширить или перепрофилировать свое дело. Сейчас мы проводим регистрацию еще на 40 образовательных мероприятий в рамках проекта, — прокомментировал министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.