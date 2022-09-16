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В Уфе на следующей неделе без холодной и горячей воды останутся жители 29 домов

16 сентября 05:58
Фото: 1MI
Водоснабжение будет отключено из-за плановых ремонтных работы, сообщает «Уфаводокнаал».

В Уфе в начале следующей недели в 29 жилых домах будет отключено горячее и холодное водоснабжение. Так, в понедельник 19 сентября с 10:00 до 24:00 воды не будет в домах № 7/2 и 9/5 по улице Мушникова.

Далее, во вторник 20 сентября с 10 утра до 5 вечера отключения пройдут:

  • улица Богдана Хмельницкого, 123, 125, 127, 127/1, 129, 131;
  • улица Вологодской, 64, 66, 68;
  • улица Кремлевской, 76, 76/1.

Также 20 сентября с 10:30 и до 18:30 воды не будет в следующих домах:

  • улица Комсомольской, 138, 142, 146;
  • улица Шафиева, 25, 27, 27/1, 29.

В среду 21 сентября с 10:00 до 20:00 водоснабжение прекратиться в домах по улицам:

  • улица Интернациональная, 95/1;
  • улица Первомайская, 58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 66/2;
  • улица Королева, 1,3;
  • улица М. Рыльского, 3, 5, 7.

Также 21 сентября, но в период с 10:30 до 18:30 воды не будет у жителей:

  • улица Менделеева, 153/1, 153/2, 153/3, 155/1, 155/3
  • улица Обская, 5, 5/1, 6, 8
  • улица Красноводская, 22

Далее, 22 сентября с 10:00 до 22:00 отключение водоснабжение запланировано в домах по улице:

  • улица Г. Мушникова, 13/6, 13/7, 13/8.

В этот же день, но с 10:30 до 18:30 отключения пройдут:

  • улица Айская, 64/2, 64/3, 64/4;

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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