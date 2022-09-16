В Уфе на следующей неделе без холодной и горячей воды останутся жители 29 домов

В Уфе в начале следующей недели в 29 жилых домах будет отключено горячее и холодное водоснабжение. Так, в понедельник 19 сентября с 10:00 до 24:00 воды не будет в домах № 7/2 и 9/5 по улице Мушникова.
Далее, во вторник 20 сентября с 10 утра до 5 вечера отключения пройдут:
Также 20 сентября с 10:30 и до 18:30 воды не будет в следующих домах:
В среду 21 сентября с 10:00 до 20:00 водоснабжение прекратиться в домах по улицам:
Также 21 сентября, но в период с 10:30 до 18:30 воды не будет у жителей:
Далее, 22 сентября с 10:00 до 22:00 отключение водоснабжение запланировано в домах по улице:
В этот же день, но с 10:30 до 18:30 отключения пройдут: