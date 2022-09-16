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В Минздраве Башкирии объяснили, почему вакцинированные от COVID-19 попали в больницы

16 сентября 12:30
Фото: 1MI
Некоторое количество сделавших прививку все равно приходится госпитализировать, сообщила замминистра здравоохранения Елена Галимулина в эфире Центра управления республикой.

Она объяснила, что на больничную койку чаще попадают пациенты, вакцинированные только первым компонентом препарата.

«То есть они получили бустерную вакцину, и иммунитет в том виде, в котором должен был сформироваться, сформироваться не успел. Поэтому возникает более сложное течение, и приходится пациентам госпитализироваться», — сообщила она.

В настоящее время в Башкирию в достаточном количестве поступила вакцина «Спутник V», и в Минздраве отмечают «достаточно активную позицию» жителей в плане вакцинации.

Елена Галимулина добавила, что прививочные пункты работают с 8:00 до 20:00 ежедневно в будни и в субботу. Кроме того, если это необходимо пациенту, главные врачи могут организовать вакцинацию в воскресенье. Для этого необходимо обратиться в медучреждение.

Интервал между компонентами вакцины составляет 21 день. По истечении шести месяцев после введения второй дозы препарата необходимо сделать ревакцинацию, которая также предусматривает получение двух компонентов вакцины.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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