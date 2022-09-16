В Минздраве Башкирии объяснили, почему вакцинированные от COVID-19 попали в больницы

Елена Галимулина добавила, что прививочные пункты работают с 8:00 до 20:00 ежедневно в будни и в субботу. Кроме того, если это необходимо пациенту, главные врачи могут организовать вакцинацию в воскресенье. Для этого необходимо обратиться в медучреждение.