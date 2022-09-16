В Минздраве Башкирии объяснили, почему вакцинированные от COVID-19 попали в больницы

Она объяснила, что на больничную койку чаще попадают пациенты, вакцинированные только первым компонентом препарата.
«То есть они получили бустерную вакцину, и иммунитет в том виде, в котором должен был сформироваться, сформироваться не успел. Поэтому возникает более сложное течение, и приходится пациентам госпитализироваться», — сообщила она.
В настоящее время в Башкирию в достаточном количестве поступила вакцина «Спутник V», и в Минздраве отмечают «достаточно активную позицию» жителей в плане вакцинации.
Елена Галимулина добавила, что прививочные пункты работают с 8:00 до 20:00 ежедневно в будни и в субботу. Кроме того, если это необходимо пациенту, главные врачи могут организовать вакцинацию в воскресенье. Для этого необходимо обратиться в медучреждение.
Интервал между компонентами вакцины составляет 21 день. По истечении шести месяцев после введения второй дозы препарата необходимо сделать ревакцинацию, которая также предусматривает получение двух компонентов вакцины.