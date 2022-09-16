В Башкирии за неделю выросли цены на детские смеси и сладкое

Сообщается, что за указанный период сильнее всего выросли в цене огурцы — 3,8%, таким образом, цена за килограмм в настоящий момент составляет в среднем 57,4 рубля. Также подорожали бананы — на 2,1%. Средняя стоимость фруктов составила порядка 70,1 рубля за килограмм. На 1,8% выросла стоимость сухих молочных смесей для детей, составив 974,99 руб.