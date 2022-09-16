В Башкирии за неделю выросли цены на детские смеси и сладкое

В Башкирии в период с 5 по 12 сентября зафиксирован рост цен на ряд продовольственных товаров. Об этом сообщает Башкортстанстат.
Сообщается, что за указанный период сильнее всего выросли в цене огурцы — 3,8%, таким образом, цена за килограмм в настоящий момент составляет в среднем 57,4 рубля. Также подорожали бананы — на 2,1%. Средняя стоимость фруктов составила порядка 70,1 рубля за килограмм. На 1,8% выросла стоимость сухих молочных смесей для детей, составив 974,99 руб.
Выросли цены на сладкое. Так, стоимость килограмма конфет в шоколадной глазури выросла на 1,7%, шоколадное лакомство стоит в среднем 406,3 рубля. На 1,1% увеличилась стоимость варёной колбасы, составив в среднем 394,2 рубля. Также рост цен в пределах 1-2% отмечается на томаты и творог.
Наряду с этим ряд товаров в республике в начале сентября подешевел. Речь идёт о картофеле и репчатом луке, которые подешевели на 4,3% и 8,8% соответственно. Стоимость килограмма в настоящий момент составляет 26,55 рубля и 29,42 рубля соответственно.