В Башкирии суд взыскал 242 тысячи рублей с быка который устроил ДТП на самовыгуле

Полмиллиона рублей рассчитывал получить, а точнее взыскать с бирского фермера, водитель иномарки Toyota RAV4. В июне нынешнего года он ничего не подозревая ехал на своем авто и столкнулся с быком. Рогатый неожиданно выскочил на дорогу, а помешать ему было некому — прогуливался бык без надзора хозяина.
Хоть в ДТП никто серьезно не пострадал, повреждения на 538 тысяч рублей получила иномарка, которую «быкануло» парнокопытное. Ущерб оценили более чем в полмиллиона рублей, а экспертиза сочла, что оказии на дороге можно было бы избежать, если бы за быком приглядывал хозяин или еще кто-нибудь. Кстати стоимость экспертизы — 10 тысяч рублей, заявитель также внес в иск и хотел возместить.
Однако суд решил, что в аварии все же виноваты обе стороны, но все-таки взыскал с хозяина бычка почти половину, а именно 45% от изначально заявленной суммы — 242 тысячи рублей, фермеру придется не только решить вопрос с сопровождающими для быка, но и возместить водителю судебные расходы.