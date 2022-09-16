В Башкирии суд взыскал 242 тысячи рублей с быка который устроил ДТП на самовыгуле

Хоть в ДТП никто серьезно не пострадал, повреждения на 538 тысяч рублей получила иномарка, которую «быкануло» парнокопытное. Ущерб оценили более чем в полмиллиона рублей, а экспертиза сочла, что оказии на дороге можно было бы избежать, если бы за быком приглядывал хозяин или еще кто-нибудь. Кстати стоимость экспертизы — 10 тысяч рублей, заявитель также внес в иск и хотел возместить.