В Башкирии ликвидировали сеть сбыта наркотиков, окутавшую несколько городов

Преступная группа наладила в Башкирии «бизнес», производила и сбывала наркотические средства в республике и сбывала их через интернет. Так например в Бирске 26-летний агроном занимался культивацией марихуаны, причем в собственном доме, на его чердаке, где создал подобающие условия для бурного роста запрещенных растений. Когда его дом и по совместительству плантацию взялись обыскивать там нашлось более 400 грамм «готовой к употреблению» марихуаны и 30 кустов растения-”полуфабриката».