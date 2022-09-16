В Башкирии ликвидировали сеть сбыта наркотиков, окутавшую несколько городов

Преступная группа наладила в Башкирии «бизнес», производила и сбывала наркотические средства в республике и сбывала их через интернет. Так например в Бирске 26-летний агроном занимался культивацией марихуаны, причем в собственном доме, на его чердаке, где создал подобающие условия для бурного роста запрещенных растений. Когда его дом и по совместительству плантацию взялись обыскивать там нашлось более 400 грамм «готовой к употреблению» марихуаны и 30 кустов растения-”полуфабриката».
Вышли правоохранители и на оптового курьера, который перевозил наркотики по Башкирии. 35-летний житель Татарстана попался на горячем имея при себе килограмм гашиша.
В пресс-службе МВД уточнили, что подозреваемые очень внимательно относились к вопросам конспирации, однако и это не спасло их «бизнес» от облавы. Еще 8 предполагаемых членов преступной группы были задержаны при попытке перевезти или же сбыть нелегальный товар.
Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, а всех участники группы между тем арестованы.