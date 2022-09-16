Лимаренко: углублённый медосмотр в этом году пройдут 90 тысяч жителей Сахалина

По данным на 30 августа 2022 года, комплексные обследования прошли 65 тысяч жителей Сахалина и Курил, это больше чем год назад, отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на сессии «Открытый диалог в области медицины: кадры, технологии, возможности в новом мире», состоявшейся на площадке VII Восточного экономического форума.