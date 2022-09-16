Хабиров показал личный пример преодоления страха высоты и прыгнул с 5-метровой вышки

Радий хабиров на личном примере показал радикальный способ борьбы со своими страхами. Глава Башкирии признался, что как и многие боится высоты, однако при прохождении полосы препятствий в ходе «Гонки героев», которая прошла сегодня в парке «Патриот» в Чишминском районе, ему пришлось посмотреть своему страху в глаза.