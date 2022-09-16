Хабиров показал личный пример преодоления страха высоты и прыгнул с 5-метровой вышки

Радий хабиров на личном примере показал радикальный способ борьбы со своими страхами. Глава Башкирии признался, что как и многие боится высоты, однако при прохождении полосы препятствий в ходе «Гонки героев», которая прошла сегодня в парке «Патриот» в Чишминском районе, ему пришлось посмотреть своему страху в глаза.
На трассе, которую преодолевали высокопоставленные чиновники, их ждала 5-метровая вышка, с которой нужно было прыгнуть в яму с водой. И Радий Хабиров и остальные участники гонки с заданием справились.
Напомним, сегодня в парке «Патриот» прошла «Гонка героев» для управленческой команды республики, проходили ее чиновники в память о погибшем в СВО Герое России Максиме Серафимове. Вместе с чиновниками полосу препятствий проходил и отец погибшего военнослужащего.