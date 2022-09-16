mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава совета директоров БСК Пилипенко прибыл с первым рабочим визитом в Стерлитамак

16 сентября 13:43
Глава совета директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК) Андрей Пилипенко и гендиректор компании Эдуард Давыдов побывали на заводах БСК в Стерлитамаке. Руководство изучило основные производства «Каустик» и «Сода», а также пообщалось с сотрудниками и топ-менеджерами предприятия.

В ходе первого рабочего визита на посту председателя Пилипенко акцентировал внимание на том, что в период с 2021 по 2031 год перед БСК стоит задача по реализации масштабной инвестиционной программы. Она включает в себя в общей сложности 32 проекта, общая сумма которых превышает 181 миллиард рублей (без учета НДС и инфляции).

По словам главы совета директоров, программой предусмотрены следующие пункты: модернизация действующих производственных объектов и возведение новых, диверсификация производств. Следует отметить, что БСК обладает необходимым для этого квалифицированным кадровым ресурсом, и по подавляющему большинству проектов уже завершена разработка дорожных карт.

«Наша стратегическая задача — максимально эффективное участие компании в достижении технологического суверенитета России в химической отрасли», — констатировал Пилипенко.

Председатель БСК побывал также на основной сырьевой площадке — действующем карьере Шахтау. Перспективы его развития раскрыл гендиректор АО «Сырьевая компания» Александр Шкурко. Сырьевые вопросы он назвал жизненно важными и предполагающими взвешенный подход к принятию решений.

В ходе визита на АО «БСК» Пилипенко провел встречи с сотрудниками, а также представителями первичной профсоюзной организации и молодежным советом. Глава совета директоров проинформировал их о ключевых задачах, которые поставлены сегодня перед предприятием, а также о путях его дальнейшего развития.

В ответ на вопрос о том, будут ли сохранены действующие соцпрограммы, Пилипенко заверил: руководящий аппарат БСК выполнит все свои обязательства в социальной сфере.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48