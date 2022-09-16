Глава совета директоров БСК Пилипенко прибыл с первым рабочим визитом в Стерлитамак

В ходе первого рабочего визита на посту председателя Пилипенко акцентировал внимание на том, что в период с 2021 по 2031 год перед БСК стоит задача по реализации масштабной инвестиционной программы. Она включает в себя в общей сложности 32 проекта, общая сумма которых превышает 181 миллиард рублей (без учета НДС и инфляции).
По словам главы совета директоров, программой предусмотрены следующие пункты: модернизация действующих производственных объектов и возведение новых, диверсификация производств. Следует отметить, что БСК обладает необходимым для этого квалифицированным кадровым ресурсом, и по подавляющему большинству проектов уже завершена разработка дорожных карт.
«Наша стратегическая задача — максимально эффективное участие компании в достижении технологического суверенитета России в химической отрасли», — констатировал Пилипенко.
Председатель БСК побывал также на основной сырьевой площадке — действующем карьере Шахтау. Перспективы его развития раскрыл гендиректор АО «Сырьевая компания» Александр Шкурко. Сырьевые вопросы он назвал жизненно важными и предполагающими взвешенный подход к принятию решений.
В ходе визита на АО «БСК» Пилипенко провел встречи с сотрудниками, а также представителями первичной профсоюзной организации и молодежным советом. Глава совета директоров проинформировал их о ключевых задачах, которые поставлены сегодня перед предприятием, а также о путях его дальнейшего развития.
В ответ на вопрос о том, будут ли сохранены действующие соцпрограммы, Пилипенко заверил: руководящий аппарат БСК выполнит все свои обязательства в социальной сфере.