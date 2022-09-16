Глава совета директоров БСК Пилипенко прибыл с первым рабочим визитом в Стерлитамак

В ходе первого рабочего визита на посту председателя Пилипенко акцентировал внимание на том, что в период с 2021 по 2031 год перед БСК стоит задача по реализации масштабной инвестиционной программы. Она включает в себя в общей сложности 32 проекта, общая сумма которых превышает 181 миллиард рублей (без учета НДС и инфляции).