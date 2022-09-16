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Депутаты Башкирии предложили штрафовать за незаконный сбор металлолома

16 сентября 07:06
Фото: 1MI
Проект федерального закона о наказании за незаконный сбор металлолома Курултай планирует внести в Госдуму РФ.

Депутаты Башкирии предложили штрафовать за незаконный сбор металлолома. Соответствующий Госсобрание Башкирии намерено внести в Госдуму РФ.

Целью данного законопроекта, по словам спикера парламента Константина Толкачева, является борьба с незаконной деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации дома черных и цветных металлов.

Так, штрафовать за предпринимательскую деятельность без лицензии намерены следующим образом: 30 тысяч рублей для ИП, 200 тысяч рублей для юр. лиц. Помимо штрафов в законопроекте предусматривается и конфискация орудий и предметов правонарушения.

К слову, при повторном нарушении сумма штрафов уже увеличивается: до 50 тысяч рублей с конфискацией для ИП и до 400 тысяч рублей с конфискацией, либо приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.

Константин Толкачев заявляет, что ужесточение наказания за незаконный сбор металлолома снизит количество нелегальных пунктов приема, а также защитит экологию и поможет предотвратить хищение имущества.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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