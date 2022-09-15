Осознанно травят: в Инорсе в «питьевую» Уфимку стекают фиолетовые стоки

Инорс дышит запахом нечистот с начала лета, рассказала изданию Розалия И. Местные жители неоднократно жаловались на несанкционированные сбросы в контролирующие ведомства, но в ответ получали лишь отписки.
«Озеро наполняется нечистотами, а затем они сливаются в Уфимку. Вода в озере фиолетового цвета, а в реке она может быть беловатой, мыльной», — рассказывает местная жительница.
Река же является источником питьевой воды для города.
«А потом в водоканал все идёт, что ниже по течению. Ммм, вкусняшка», — иронизирует другой житель Инорса.
Проблема в том, что источник загрязнения до сих пор не выявлен. Местные жители предполагали, что стоки может сбрасывать мясокомбинат. Некоторые думают, что во время строительства центра гребного слалома рабочие могли повредить канализационные сети, и с тех пор стоки стекают в водоемы.
В Минэкологии ранее подтвердили сам факт слива стоков «неизвестного происхождения», однако республиканская прокуратура отказалась согласовать ведомству внеплановую проверку, не усмотрев угрозы для жизни и здоровью граждан.
Минэкологии пока провело лишь выездные обследования общедоступных территорий Калининского района.
«В целях выявления причин загрязнения министерство обратилось в прокуратуру Калининского района Уфы о проведении проверок в отношении предприятий — возможных загрязнителей с привлечением специалистов министерства в качестве экспертов. Также направлено письмо в УМВД России по Уфе об оказании содействия в поиске источников загрязнения, установлении и привлечении виновных лиц», — говорится в ответе Минэкологии жителям.
Там заверили, что ситуация находится под контролем. Между тем жители Инорса теряют терпение.
«Что значит на контроле?! Более трех месяцев сливают непонятные нечистоты — и это под вашим контролем?», — возмущается Ратмир А.
«Хватит народ обманывать! Уже делайте что-нибудь!», — прокомментировала Наталья Г.
Многие предположили, что местные власти просто закрывают глаза на нарушения.
«Осознанно травят людей. А потом люди умирают от новых болезней, здравствуй, пландемия», — считает Ксения Ш.
Это не первая жалоба жителей на загрязнение местного водоема. Ранее они сообщали, что в озере Щучьем погибла рыба. Кроме того, неприятный запах шел от болота, расположенного неподалеку от строящегося центра гребного слалома. 14 июля жители предлагали мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву понюхать водоем.