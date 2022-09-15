Осознанно травят: в Инорсе в «питьевую» Уфимку стекают фиолетовые стоки

Проблема в том, что источник загрязнения до сих пор не выявлен. Местные жители предполагали, что стоки может сбрасывать мясокомбинат. Некоторые думают, что во время строительства центра гребного слалома рабочие могли повредить канализационные сети, и с тех пор стоки стекают в водоемы.