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Осознанно травят: в Инорсе в «питьевую» Уфимку стекают фиолетовые стоки

15 сентября 10:19
Фото: Розалия И.
В Минэкологии говорят, что не могут установить источник загрязнения. Местные жители сообщили Mkset, что не верят «отпискам».

Инорс дышит запахом нечистот с начала лета, рассказала изданию Розалия И. Местные жители неоднократно жаловались на несанкционированные сбросы в контролирующие ведомства, но в ответ получали лишь отписки.

У стоков черный осадок
Фото: Розалия Иванова

«Озеро наполняется нечистотами, а затем они сливаются в Уфимку. Вода в озере фиолетового цвета, а в реке она может быть беловатой, мыльной», — рассказывает местная жительница.

Вода в озере неестественного фиолетового цвета
Фото: Розалия И.

Река же является источником питьевой воды для города.

«А потом в водоканал все идёт, что ниже по течению. Ммм, вкусняшка», — иронизирует другой житель Инорса.

Озеро остается таким на протяжении многих дней
Фото: Розалия Иванова

Проблема в том, что источник загрязнения до сих пор не выявлен. Местные жители предполагали, что стоки может сбрасывать мясокомбинат. Некоторые думают, что во время строительства центра гребного слалома рабочие могли повредить канализационные сети, и с тех пор стоки стекают в водоемы.

На берегах видны яркие пятна стоков-загрязнителей
Фото: Розалия И.

В Минэкологии ранее подтвердили сам факт слива стоков «неизвестного происхождения», однако республиканская прокуратура отказалась согласовать ведомству внеплановую проверку, не усмотрев угрозы для жизни и здоровью граждан.

Минэкологии пока провело лишь выездные обследования общедоступных территорий Калининского района.

«В целях выявления причин загрязнения министерство обратилось в прокуратуру Калининского района Уфы о проведении проверок в отношении предприятий — возможных загрязнителей с привлечением специалистов министерства в качестве экспертов. Также направлено письмо в УМВД России по Уфе об оказании содействия в поиске источников загрязнения, установлении и привлечении виновных лиц», — говорится в ответе Минэкологии жителям.

Там заверили, что ситуация находится под контролем. Между тем жители Инорса теряют терпение.

«Что значит на контроле?! Более трех месяцев сливают непонятные нечистоты — и это под вашим контролем?», — возмущается Ратмир А.

«Хватит народ обманывать! Уже делайте что-нибудь!», — прокомментировала Наталья Г.

Многие предположили, что местные власти просто закрывают глаза на нарушения.

«Осознанно травят людей. А потом люди умирают от новых болезней, здравствуй, пландемия», — считает Ксения Ш.

Это не первая жалоба жителей на загрязнение местного водоема. Ранее они сообщали, что в озере Щучьем погибла рыба. Кроме того, неприятный запах шел от болота, расположенного неподалеку от строящегося центра гребного слалома. 14 июля жители предлагали мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву понюхать водоем.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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