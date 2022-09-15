Курултай Башкирии на следующей неделе готовится упразднить Конституционный суд

В Башкирии, собственно как и в других субъектах РФ, в скором времени исчезнут Конституционные суды. Произойдет это в канун Нового 2023 года. В пресс-релизе Курултая Башкирии сообщается, что в соответствии с федеральным законодательством страны Конституционный суд РБ будет упразднен, собственно как и полномочия судей КС, все вместе они прекращаются с 31 декабря 2022 года. В Новый год Башкирия отправится уже без Конституционного суда.