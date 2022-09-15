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Курултай Башкирии на следующей неделе готовится упразднить Конституционный суд

15 сентября 06:02
Фото: 1MI
О том, что на пленарном заседании 22 сентября парламентарии собираются принять закон, который упразднит полномочия судей Конституционного суда республики сообщили в пресс-службе регионального парламента 15 сентября.

В Башкирии, собственно как и в других субъектах РФ, в скором времени исчезнут Конституционные суды. Произойдет это в канун Нового 2023 года. В пресс-релизе Курултая Башкирии сообщается, что в соответствии с федеральным законодательством страны Конституционный суд РБ будет упразднен, собственно как и полномочия судей КС, все вместе они прекращаются с 31 декабря 2022 года. В Новый год Башкирия отправится уже без Конституционного суда.

Дело решеное, и дело осталось за малым, региональные парламентарии уже готовятся принять соответствующий закон на пленарном заседании, которое запланировано на следующий четверг 22 сентября.

Вместо Конституционного суда, по словам спикера Курултая Башкирии Константина Толкачева, в республике создадут Конституционный совет, который будет заниматься «анализом и мониторингом законодательства на предмет его соответствия духу и букве Конституции Башкирии». Деятельность Совета будет регламентирована уже отдельным законом.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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