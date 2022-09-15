Концерт ДДТ в Санкт-Петербурге в очередной раз перенесли на май следующего года

В телеграм-канале концертной площадки «Газпром Арена» вчера, 14 сентября, появилось сообщение о том, что запланированный на площадке 24 сентября концерт группы ДДТ не состоится. Причины в сообщении назвали независящими от организаторов и напомнили любителям творчества Юрия Шевчука и группы, что билеты они могут как хранить до следующего концерта, так и вернуть за них деньги.
Новая, однако все еще предварительная дата концерта «советской и российской рок-группы ДДТ» намечена на 23 мая, все на той же площадке.
Напомним, майский концерт группы в Уфе стал поводом для возбуждения против артиста административного дела за дискредитацию ВС РФ, которую услышали в речах Юрия Шевчука между песнями. В итоге Советский райсуд Уфы признал Юрия Шевчука виновным в дискредитации, однако и сам артист и защитник артиста Александр Передрук не согласились с решением суда и 3 октября суд будет рассматривать уже жалобу Шевчука.