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Концерт ДДТ в Санкт-Петербурге в очередной раз перенесли на май следующего года

15 сентября 05:06
Фото: телеграм-канал Газпром Арена
Причины переноса уже традиционно не раскрываются, сам факт переноса даты мероприятия был опубликован в телеграм-канале Газпром Арены 14 сентября.

В телеграм-канале концертной площадки «Газпром Арена» вчера, 14 сентября, появилось сообщение о том, что запланированный на площадке 24 сентября концерт группы ДДТ не состоится. Причины в сообщении назвали независящими от организаторов и напомнили любителям творчества Юрия Шевчука и группы, что билеты они могут как хранить до следующего концерта, так и вернуть за них деньги.

Новая, однако все еще предварительная дата концерта «советской и российской рок-группы ДДТ» намечена на 23 мая, все на той же площадке.

Напомним, майский концерт группы в Уфе стал поводом для возбуждения против артиста административного дела за дискредитацию ВС РФ, которую услышали в речах Юрия Шевчука между песнями. В итоге Советский райсуд Уфы признал Юрия Шевчука виновным в дискредитации, однако и сам артист и защитник артиста Александр Передрук не согласились с решением суда и 3 октября суд будет рассматривать уже жалобу Шевчука.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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