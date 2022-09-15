Концерт ДДТ в Санкт-Петербурге в очередной раз перенесли на май следующего года

В телеграм-канале концертной площадки «Газпром Арена» вчера, 14 сентября, появилось сообщение о том, что запланированный на площадке 24 сентября концерт группы ДДТ не состоится. Причины в сообщении назвали независящими от организаторов и напомнили любителям творчества Юрия Шевчука и группы, что билеты они могут как хранить до следующего концерта, так и вернуть за них деньги.