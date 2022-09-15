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«Едят хлеб и воду»: жительница Башкирии сообщила о некачественном питании в детсаду

15 сентября 12:04
Фото: 1MI
Речь идет о садике Ляйсан в селе Авдон Уфимского района, где детей кормят луковым салатом, сухой гречкой и овощным рагу из моркови и лука. Об этом рассказывает мать одного из воспитанников детсада.

Жительницы Уфимского района пожаловалась на качество питания в 2-м корпусе детского сада Ляйсан в селе Авдон. В частности, женщина заявляет, что ООО УКДП поставляет в учреждение некачественные продукты, а повара уже готовят из того, что есть.

Так, по словам автора жалобы, детей кормят гороховой кашей несколько раз в неделю, сухой гречкой, овощным рагу из моркови луки, а также луковым салатом — «это нашинкованный лук, который отдали кипятком». А среди напитков — компом, который на деле, как утверждает женщина, является сладкой водой без вкуса.

— Дети из садика приходят голодные. Стоимость питания в нашем садике 153 руб/день, а едят дети, буквально, хлеб и воду. Для сравнения в дет.саде в Дёме стоимость питания 113-115 руб при 5-разовом питании и работе садика до 19:00.Неужели наши дети этого заслуживают, недоумевает женщина.

Свою жалобу с просьбой инициировать проверки в отношении комбината и работы поваров женщина разместила на сайте онлайн приемной органов власти Башкирии, где ей пообещали ответить до 5 ноября.

В администрации Уфимского района корреспонденту Mkset сообщили, что с апреля 2022 года ребенок под фамилией автора в данном детском саду не воспитывается. Между тем, горячее питание в учреждении осуществляется «в соответствии с требованиями и нормами».

— На завтрак включены молочные каши с маслом и сыром. Обед состоит из первого, основного и третьих блюд. В течение десятидневного цикличного меню дети получают фрукты, йогурты и соки. Меню сбалансированное, разнообразное, нет повторяемости блюд в течение 2-3 дней, как того требует нормы СанПиНа, сообщили в администрации Уфимского района.

Кроме того, в администрации заявляют, что в октября 2021 года проводилась выездная проверка, которая не выявила нарушений и замечаний у ООО УКДП.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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