«Едят хлеб и воду»: жительница Башкирии сообщила о некачественном питании в детсаду

Жительницы Уфимского района пожаловалась на качество питания в 2-м корпусе детского сада Ляйсан в селе Авдон. В частности, женщина заявляет, что ООО УКДП поставляет в учреждение некачественные продукты, а повара уже готовят из того, что есть.
Так, по словам автора жалобы, детей кормят гороховой кашей несколько раз в неделю, сухой гречкой, овощным рагу из моркови луки, а также луковым салатом — «это нашинкованный лук, который отдали кипятком». А среди напитков — компом, который на деле, как утверждает женщина, является сладкой водой без вкуса.
— Дети из садика приходят голодные. Стоимость питания в нашем садике 153 руб/день, а едят дети, буквально, хлеб и воду. Для сравнения в дет.саде в Дёме стоимость питания 113-115 руб при 5-разовом питании и работе садика до 19:00.Неужели наши дети этого заслуживают, недоумевает женщина.
Свою жалобу с просьбой инициировать проверки в отношении комбината и работы поваров женщина разместила на сайте онлайн приемной органов власти Башкирии, где ей пообещали ответить до 5 ноября.
В администрации Уфимского района корреспонденту Mkset сообщили, что с апреля 2022 года ребенок под фамилией автора в данном детском саду не воспитывается. Между тем, горячее питание в учреждении осуществляется «в соответствии с требованиями и нормами».
— На завтрак включены молочные каши с маслом и сыром. Обед состоит из первого, основного и третьих блюд. В течение десятидневного цикличного меню дети получают фрукты, йогурты и соки. Меню сбалансированное, разнообразное, нет повторяемости блюд в течение 2-3 дней, как того требует нормы СанПиНа, сообщили в администрации Уфимского района.
Кроме того, в администрации заявляют, что в октября 2021 года проводилась выездная проверка, которая не выявила нарушений и замечаний у ООО УКДП.