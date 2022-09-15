«Едят хлеб и воду»: жительница Башкирии сообщила о некачественном питании в детсаду

Так, по словам автора жалобы, детей кормят гороховой кашей несколько раз в неделю, сухой гречкой, овощным рагу из моркови луки, а также луковым салатом — «это нашинкованный лук, который отдали кипятком». А среди напитков — компом, который на деле, как утверждает женщина, является сладкой водой без вкуса.