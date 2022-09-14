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В Уфе разыскивают группу мужчин, устроивших стрельбу на детской площадке

14 сентября 06:05
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
В результате стрельбы во дворе жилого дома неизвестные разбили стекла в машине уфимки

Днём ранее в одном из дворов близ остановки «Спортивная» трое мужчин устроили стрельбу возле детской площадки, в результате чего было разбито стекло припаркованного там автомобиля. Об этом владелица авто сообщила в соцсетях.

По словам уфимки, неизвестные устроили стрельбу во дворе около 17:30. В результате выстрела в машину пуля протаранила стекло с пассажирской стороны.

В пресс-службе МВД по РБ, Mkset подтвердили информацию об инциденте. Соответствующее обращение от местной жительницы поступило 13 сентября в отдел полиции № 7. Личности злоумышленников в настоящий момент устанавливаются. Очевидцев случившегося просят обратиться в ближайший отдел полиции.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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