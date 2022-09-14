Минтруд Башкирии опроверг свой же ответ об увольнении 318 работников IKEA в Уфе

Часть же сотрудников и вовсе не высвободились, так как и глазом моргнуть не успели как молниеносно были трудоустроены в «Ашан», «Леруа Мерлен», «Аскону» и другие компании. Части сотрудников, которые не перешли на другие предприятия, помогают в центре занятости и направляют попробовать свои силы в свободных вакансиях. Еще некая часть так и не высвобожденных сотрудников продолжает работу в рамках деятельности компании IKEA.