Мэр Уфы назначил 71-летнего экс-прокурора Рамиля Хакимова своим советником

Известно, что Рамиль Хакимов до нового назначения работал в родном Стерлитамаке, а с 1984 года уже вел трудовую деятельность в Уфе. В частности, пять лет, с 2002 по 2007 года, Хакимов занимал должность Уфимского транспортного прокурора. После чего, был заместителем руководителя следственного комитета при прокуратуре, а с 2008 по 2013 года теперь уже советник мэра Мавлиева возглавлял прокуратуру Уфы.