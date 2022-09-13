В Башкирии полицию обвинили в разгоне «мирного» народного фестиваля «Рассвет-фест»

Алина Лушавина также заявляла, что коронавирусная инфекция лечится ходьбой, а ПЦР-тесты абсолютно бесполезные и выдают ложные результаты (доводы не соответствуют действительности — прим.ред). Она также фигурировала в качестве руководителя Независимой ассоциации врачей России — организации, которая, вероятно, связана с называющей себя целительницей Светланой (Ладой-Русь) Пеуновой. «Академию развития Светланы Пеуновой» Центр религиоведческих исследований характеризует как «оккультную группу восточного направления с признаками религиозной секты», а МВД по Самаре прямо называет сектой. Самой Пеуновой инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц, МВД по Самарской области объявляло ее в международный розыск.