Уфимский хоспис ищет врача детской паллиативной службы

Хоспис формирует отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям и сейчас в поиске Врача по паллиативной помощи на частичную занятость и со свободным графиком работы. Заработная плата предлагается в размере от 30 тысяч рублей.
Кроме того, необходимо соответствовать следующим требованиям:
В обязанности врача будет в ходить:
Сотрудникам Уфимский хоспис предлагает:
Резюме можно прислать на почту: [email protected], также можно откликнуться на вакансию на HH.ru, по всем во вопросам: Гульназ: +7 927 639-72-65