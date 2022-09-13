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Суд Уфы приговорил к штрафу 30 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ на закрытой странице

13 сентября 03:10
Фото: 1MI
Фотографию, которую признали дискредитацией ВС РФ Марина Варганова разместила в закрытой группе, но суд это не смутило и он признал это публичными действиями, сообщил «Ъ-Уфа» 12 сентября.

«КоммерсантЪ-Уфа» сообщил о вынесении очередного приговора по административной статье за дискредитацию ВС РФ. Жительницу Уфы Марину Варганову оштрафовали на 30 тысяч рублей за фото размещенное на закрытой странице в соцсети ВКонтакте. Решение приняла судья Калининского райсуда Уфы Танзиля Сарварова, сообщил изданию адвокат Варгановой Айдар Хызыров.

Примечательно, что дискредитацией было признано фото, которое размещалось на закрытой странице в соцсети, то есть видеть его мог только определенный и весьма узкий круг лиц. Сама Марина Варганова именно по указанной выше причине не стала признавать свою вину и просила суд прекратить дело именно из-за того, что, как ей казалось, размещение на закрытой странице каких-либо спорных материалов, не является «публичными действиями».

Адвокат Марины Варгановой также сообщил «КоммерсантЪ-Уфа», что данное решение суда будет обжаловано.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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