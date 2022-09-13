Суд Уфы приговорил к штрафу 30 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ на закрытой странице

Примечательно, что дискредитацией было признано фото, которое размещалось на закрытой странице в соцсети, то есть видеть его мог только определенный и весьма узкий круг лиц. Сама Марина Варганова именно по указанной выше причине не стала признавать свою вину и просила суд прекратить дело именно из-за того, что, как ей казалось, размещение на закрытой странице каких-либо спорных материалов, не является «публичными действиями».