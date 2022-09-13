Мэр Уфы «рассмеялся» под постом в соцсетях о долгах родного города Нефтекамска

Вчера, 12 сентября, за полчаса до полуночи в одном из весьма популярных сообществ Уфы и Башкирии был опубликован пост, сравнивающий муниципальные долги городов Агидель и Нефтекамск, информация подкреплялась юмористической картинкой-мемом. Пост прокомментировал экс-мэр Нефтекамска и нынешний глава Уфы Ратмир Мавлиев.
Мавлиев со своей официальной страницы «Вконтакте» «заценил» и прокомментировал пост первым, оставив два эмодзи — хохочущее лицо и изображение согнутой руки, будто бы демонстрирующей силу и мощь. Администрация сообщества такую реакцию госслужащего приняла в штыки.
Очень смешно. Ваш принцип — после меня хоть потоп?ответ на смешливую реакцию мэра представителя сообщества
Однако на этот комментарий со страницы Ратмира Мавлиева уже не ответили.
В свою очередь Mkset обратился за комментарием по поводу комментария главы города в пресс-службу администрации Уфы. Прояснить ситуацию оперативно там не смогли.