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Мэр Уфы «рассмеялся» под постом в соцсетях о долгах родного города Нефтекамска

13 сентября 11:29
Фото: 1MI
Комментарий с официальной страницы мэра Уфы Ратмира Мавлиева появился под постом в сообществе в соцсети ВКонтакте 12 сентября.

Вчера, 12 сентября, за полчаса до полуночи в одном из весьма популярных сообществ Уфы и Башкирии был опубликован пост, сравнивающий муниципальные долги городов Агидель и Нефтекамск, информация подкреплялась юмористической картинкой-мемом. Пост прокомментировал экс-мэр Нефтекамска и нынешний глава Уфы Ратмир Мавлиев.

Фото: vk.com пульс РБ

Мавлиев со своей официальной страницы «Вконтакте» «заценил» и прокомментировал пост первым, оставив два эмодзи — хохочущее лицо и изображение согнутой руки, будто бы демонстрирующей силу и мощь. Администрация сообщества такую реакцию госслужащего приняла в штыки.

Очень смешно. Ваш принцип — после меня хоть потоп?ответ на смешливую реакцию мэра представителя сообщества

Однако на этот комментарий со страницы Ратмира Мавлиева уже не ответили.

В свою очередь Mkset обратился за комментарием по поводу комментария главы города в пресс-службу администрации Уфы. Прояснить ситуацию оперативно там не смогли.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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