Лидер движения «Ветераны России» из Башкирии требует «мобилизовать» Сергея Шнурова

По мнению уроженца башкирского города Стерлитамак и лидера ООД «Ветераны России» Ильдара Резяпова недавний концерт группы «Ленинград» и собственно одиозного исполнителя Сергея Шнурова совпавший по датам с празднованием Днем города Москвы был ничем иным как «спланированной культурной и информационной диверсией». В тексте заявления на сайте общественного движения авторы недоумевают как можно материться со сцены в нелегкие времена и вообще веселиться, «когда Восток Украины горит в огне».