Футбол может умереть: Башкирский Регфонд требует 105 млн рублей c ФК «Уфа»

Источник в самом клубе сообщил Mkset, что за все это время клуб так и не получил обещанной поддержки: выживала «Уфа» за счет продажи игроков. Собеседник издания также сообщил, что финансовое положение клуба усложнилось после того, как «Уфе» в несколько раз увеличили аренду стадиона, с 6,5 млн рублей до 44 млн.