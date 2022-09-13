Футбол может умереть: Башкирский Регфонд требует 105 млн рублей c ФК «Уфа»

Еще весной испытывавший финансовые затруднения клуб взял 100 млн рублей у АО «Региональный фонд», чтобы завершить сезон, объяснил Mkset информированный источник.
Деньги, по его словам, предоставили под «нормальные» проценты. Расплатиться с долгами клуб не может. Обратившийся в суд Фонд, по мнению источника, выиграет иск с вероятностью 99,9%. Это может привести к тому, что клуб прекратит свое существование.
«Клуб эти 100 миллионов брал», — сообщил собеседник Mkset, добавив, что все детали сделки ему неизвестны.
Учитывая, что Фонд не занимается кредитованием «кого попало», средства могли выделяться по просьбе правительства, предположил он. Оно же, вероятно, и предложило клубу решить финансовые проблемы таким образом.
Найти «Уфе» спонсора не раз обещал глава Башкирии Радий Хабиров. О том, что финансовые проблемы клуба будут решены, он заявлял в сентябре прошлого года. Отвечая на вопрос вратаря футбольного клуба «Уфа» Александра Беленова во время «прямой линии» с жителями, руководитель региона заявил, что переговоры с новым крупным инвестором почти завершены, а принципиальное согласие на спонсорство уже получено.
«Вот-вот» назвать компанию-благотворителя обещали и зимой текущего года, однако надежды клуба и его болельщиков так и не сбылись. Весной на встрече с редакторами СМИ Радий Хабиров заявил, что не видит у «Уфы» особых проблем и считает, что клубу нужно «немного удачи». Деньги на покупку легионеров, по его мнению, тратить нецелесообразно.
Источник в самом клубе сообщил Mkset, что за все это время клуб так и не получил обещанной поддержки: выживала «Уфа» за счет продажи игроков. Собеседник издания также сообщил, что финансовое положение клуба усложнилось после того, как «Уфе» в несколько раз увеличили аренду стадиона, с 6,5 млн рублей до 44 млн.
«Если бы мы остались в премьер-лиге, мы бы и сейчас окупались. Просто в нужный момент нужно было клубу немножко помочь. Но вместо этого нам подняли ставку», — считает он.
На сайте Регионального фонда в числе направлений работы перечислены такие проекты, как финансирование деятельности хоккейного клуба "Салават Юлаев", футбольного клуба "Уфа", волейбольных клубов "Урал" и "Уфимочка".
Mkset обратился с запросом на комментарий в Региональный фонд, а также в правительство Башкирии.