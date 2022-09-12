В Башкирии стали существенно меньше умирать и рожать

Исходя из данных Росстата в Башкирии и рожать детей и умирать стали существенно меньше чем в пандемийном 2021 году. Так за первые 7 месяцев 2022 года в Башкирии умерло на 12,8% меньше жителей, чем с января по июль 2021, 29 355 человек против 33 429. Весьма существенно, на 27,1% сократился такой важный показатель как младенческая смертность. С января по июль 2022 года в Башкирии умерло 102 младенца (детей в возрасте до 1 года), тогда как в прошлом году за этот же период времени умерло 140 малышей.