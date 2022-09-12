В Башкирии лже-спасатели вымогают у бизнеса деньги от лица руководства МЧС

Схема работы мошенников следующая — «лженачальник» требует «вознаграждение» за возможность избежать проверки, а также сообщают о том, какие работы нужно провести на предприятии, обещают «помочь» с ними и требуют либо наличность либо перевод на указанный расчетный счет. Всех предпринимателей и руководителей разного рода объектов в МЧС призвали проявлять бдительность и о подобных просьбах от любых должностных лиц сообщать правоохранителям.