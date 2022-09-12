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В Башкирии лже-спасатели вымогают у бизнеса деньги от лица руководства МЧС

12 сентября 12:54
Фото: 1MI
Важную информацию о новой волне мошеннических действий сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 12 сентября.

МЧС РФ по Башкирии сообщили новость, которая обычно сообщается пресс-службой МВД. В регионе начали работать мошенники, которые представляются высокопоставленными сотрудниками МЧС и предлагают предпринимателям избежать проверок и «решить» те или иные вопросы, связанные с пожарной безопасностью. По некоторым данным уже более 10 предпринимателей сообщали о подобных случаях.

Представляются аферисты именем замначальника ГУ МЧС России по Башкирии — начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимиром Николаевичем Гориным или же называют имена других действующих должностных лиц.

Схема работы мошенников следующая — «лженачальник» требует «вознаграждение» за возможность избежать проверки, а также сообщают о том, какие работы нужно провести на предприятии, обещают «помочь» с ними и требуют либо наличность либо перевод на указанный расчетный счет. Всех предпринимателей и руководителей разного рода объектов в МЧС призвали проявлять бдительность и о подобных просьбах от любых должностных лиц сообщать правоохранителям.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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