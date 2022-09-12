Уфимский международный марафон собрал 5500 поклонников бега

На стадионе «Динамо» во время проведения мероприятия работали активные зоны, фуд-корт, массаж и тейпирование, прошли мастер-классы, спортсмены могли сделать заминку на ковриках после финиша при поддержке тренерского штаба World Class. В рамках концертной программы выступили: заслуженный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Элвин Грей, певица, финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова, мультиинструменталист Зайнетдин, заслуженный артист РБ, музыкант и композитор Александр Ягья, а вечером для всех финишеров прошла вечеринка в клубе Music Hall27 с участием группы Mate Kenzo и afterparty марафона в ресторане Sky Lounge на крыше отеля SheratonPlaza Ufa — Congress Hotel.