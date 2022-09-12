Под Тюменью в смертельное ДТП попала возвращавшаяся из Башкирии семья с двумя детьми

Известно, что автомобиль опрокинулся после того, как въехал в кучу грунта в месте, где проводились дорожные работы. Так, на месте ДТП погибла 4-летняя девочка, по информации Госавтоинспекции, ее выбросило из машины. По предварительным данным, ребенка перевозили без детского кресла. Травмированы также 38-летний водитель иномарки и его 8-летний сын, мама детей в ДТП не пострадала.