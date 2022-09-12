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Мэр города Башкирии оценил троллинг от Азамата Мусагалиева из шоу «Однажды в России»

12 сентября 11:03
Фото: скриншот телепередачи "Однажды в России"
Упоминание города Агидель в юмористической передаче на федеральном телеканале порадовало главу города, видео Фанис Гильванов разместил на своей странице в соцсети 12 сентября.

Главу города Агидель Фаниса Гильванова обрадовало появление в юмористической телепередаче «Однажды в России» Агидели, которую решил высмеять артист-комик Азамат Мусагалиев. Поводом для колкой шутки стало благоустройство города, а именно «закатанная в бетон» площадь в центре города.

Агидель на ТНТ! Друзья, вчера в передаче «Однажды в России» Азамат Мусагалиев в шуточной форме рассказал об изменениях, происходящих в нашем городе. Показали наш «световой фонтан». Теперь о красоте Агидели знает вся страна! Подробнее смотрите на видеоФанис Гильванов

Фанис Гильванов на такое внимание через негатив среагировал философски, памятуя о том, что любой PR хорош, а уж тем более черный.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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