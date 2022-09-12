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Хабирову рассказали о победе «Единой России» на Едином дне голосования в Башкирии

12 сентября 07:57
Фото: 1MI
Об итогах прошедших выборов на оперативке правительства Башкирии в ЦУР рассказал Урал Кильсенбаев 12 сентября.

На сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии Урал Кильсенбаев рассказал главе Башкирии и членам правительства об итогах минувших выборов.

Чиновник отчитался сразу о двух датах, в которые граждане занимались волеизъявлением. Так 4 сентября в Башкирии состоялись 10 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов сельских поселений в Караидельском, Кугарчинском и Чишминском районах. Распределение мандатов по итогам голосования таково: «Единая Россия» –10 мандатов, КПРФ — 1 мандат, самовыдвиженцы — 1 мандат.

Сообщил Урал Кильсенбаев и о том, что вчера, в Единый день голосования 11 сентября в республике в 25 муниципальных районах и городских округах прошла 31 избирательная кампания в ходе которых был замещен 61 мандат на основных и дополнительных выборах.

Итоги Единого дня голосования 11 сентября 2022 года: «ЕР» — 53 мандата, ЛДПР -1, самовыдвиженцы — 7. Компания прошла без чрезвычайных происшествий и нарушений.Урал Кильсенбаев

Выслушав итоги, которые озвучил первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Азат Кильсенбаев, Хабиров поздравил «Единую Россию» и назвал победу правящей партии закономерным результатом. Также он поздравил и самовыдвиженцев. А вот победитель из ЛДПР, во всяком случае на оперативке, поздравлений от главы не получил.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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