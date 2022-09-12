Хабиров устроил разнос из-за просрочки сдачи самой большой школы в Учалинском районе

На оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров обратился к вице-премьеру Алану Марзаеву с просьбой довести до конца строительство самой большой школы в Учалинском районе.
Между делом глава похвалил подрядчика и заявил, что «не к чему придраться», несмотря на то, что раньше и были какие-то вопросы.
Чиновники в ответ на претензии о том, «что школа стоит готовая» начали сообщать ему о том, что задержки идут из-за ожидания финансирования из федерального центра. В ответ на это Хабиров велел «толкаться».
Вы меня подключайте, школа стоит готовая. Туда заходи, свет включил, звонок поставил и вперед учиться. Парты расставить и все.Радий Хабиров