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Депутаты Башкирии продлят пенсионерам компенсацию взносов за капремонт до 2024 года

12 сентября 09:38
Фото: 1MI
Законопроект о льготах по платежам за капремонт Курултай планирует принять в сентября, сообщает пресс-служба заксобрания.

Известно, что проект закона был одобрен комитетом Госсобрания по жилищной политике инфраструктурному развитию. Кроме того, было рекомендовано принять закон в окончательном чтении на ближайшем пленарном заседании законодательного собрания Башкирии.

Как уточняет спикер парламента Константин Толкачев, законопроект предлагает продлить льготу, согласно которой собственники квартир в МКД старше 70 лет получают компенсацию за взнос на капитальный ремонт в размере 50% от суммы, 100% компенсация полагается гражданам старше 80 лет. Подчеркивается, что рассчитывать на льготу могут неработающие пенсионеры, которые проживают либо отдельно, либо в семье, состоящей из неработающих пенсионеров или инвалидов I–II группы.

На реализацию законопроекта из региональной казны запланировано 40,3 миллиона рублей и 44,9 миллиона рублей на 2023 и 2024 года соответственно.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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