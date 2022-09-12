Депутаты Башкирии продлят пенсионерам компенсацию взносов за капремонт до 2024 года

Как уточняет спикер парламента Константин Толкачев, законопроект предлагает продлить льготу, согласно которой собственники квартир в МКД старше 70 лет получают компенсацию за взнос на капитальный ремонт в размере 50% от суммы, 100% компенсация полагается гражданам старше 80 лет. Подчеркивается, что рассчитывать на льготу могут неработающие пенсионеры, которые проживают либо отдельно, либо в семье, состоящей из неработающих пенсионеров или инвалидов I–II группы.