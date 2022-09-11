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В Уфе женщине, поскользнувшейся на льду, выплатят компенсацию 700 тысяч рублей

11 сентября 12:25
Фото: Антон Засимов / 1MI
Суд удовлетворил иск уфимки против УЖКХ Орджоникидзевского района, сообщает телеграм-канал Mash Batash

Поскользнувшаяся на льду возле подъезда уфимка получит коменсацию в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, что жительница Черниковки в результате падения на наледи близ жилого дома получила перелом бедра. Лечение в Санкт-Петербургском медуниверситете имени Павлова обошлось уфимке в 150 тысяч рублей. Там ей провели замену протеза, а также составили курс реабилитации.

Женщина обратилась в суд с иском на полмиллиона рублей против УЖКХ Орджоникидзевского района. Суд удовлетворил требование женщины, а также дополнительно потребовал для неё 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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