В Уфе женщине, поскользнувшейся на льду, выплатят компенсацию 700 тысяч рублей

Поскользнувшаяся на льду возле подъезда уфимка получит коменсацию в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Сообщается, что жительница Черниковки в результате падения на наледи близ жилого дома получила перелом бедра. Лечение в Санкт-Петербургском медуниверситете имени Павлова обошлось уфимке в 150 тысяч рублей. Там ей провели замену протеза, а также составили курс реабилитации.
Женщина обратилась в суд с иском на полмиллиона рублей против УЖКХ Орджоникидзевского района. Суд удовлетворил требование женщины, а также дополнительно потребовал для неё 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.