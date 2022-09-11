Стали известны новые подробности о ДТП с четырьмя пострадавшими в Уфе

В настоящий момент стало известно, что за рулем одного из автомобилей находилась 35-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. По данным ведомства, результаты освидетельствования показали содержание алкоголя 0.615 мг/л. Также стало известно, что водительское удостоверение женщины было просрочено ещё в прошлом году.