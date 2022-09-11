Радий Хабиров назвал главное богатство Башкирии

В ходе пленарного заседания III Межрегионального форума учителей родного языка и литературы глава республики Радия Хабиров рассказал о том, что, по его мнению, является главным богатством Башкирии. Мероприятие, в рамках которого выступил руководитель региона, состоялось 10 сентября в Конгресс-холле «Торатау».
Так, по словам Радия Хабирова, главное богатство Башкирии — это дружба народов. Также глава республики в рамках своего выступления обозначил основные задачи дальнейшего развития национального образования, уделив особое внимание патриотическому воспитанию.
Радий Хабиров подчеркнул, что именно учителя родных языков играют огромную роль в том, чтобы прививать уважение к культуре, языкам и традициям народов, которые живут на территории России. Также глава региона обозначил ключевую роль полилингвальных школ, в которых делается упор на изучении языков. В республике уже работают четыре таких гимназии.