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При пожаре в пятиэтажке в центре Уфы пострадали несколько человек

11 сентября 04:59
Фото: Антон Засимов / 1MI
В результате инцидента погибла женщина, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Вечером 10 сентября в Уфе по адресу проспект Октября 105/1 случился пожар, в результате которого погибла женщина, ещё двое людей получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что в ходе спасательных мероприятий с места происшествия эвакуировали 15 человек, в числе которых пять несовершеннолетних. Также установлено, что возгорание произошло на лестничной клетке первого этажа — горели мусор и мотороллер.

В результате инцидента погибла женщина 1968 года рождения. Среди пострадавших мужчина 1958 года рождения, впоследствии доставленный медиками скорой помощи в ГКБ 18. Также по предварительным данным, жительница дома в попытке спастись от огня получила перелом лодыжки.

Пожар на площади порядка трёх квадратных метров был локализован в 22:58. В 23:08 было ликвидировано открытое горение.

Напомним, 9 сентября в Уфе произошёл пожар в торгово-развлекательном комплексе «Меркурий» в уфимском микрорайоне Черниковка. Несколько тысяч квадратных метров торговых площадей были объяты огнём. На месте событий побывал корреспондент Mkset.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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