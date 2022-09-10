mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вертолет МЧС приступил к тушению ТЦ "Меркурий"

10 сентября 06:55
Фото: Mkset.ru
Специализированный вертолет начал пролив тлеющий конструкций торгового центра

На место пожара в торговом центре "Меркурий" прибыл вертолет, передает корреспондент Mkset. О начал пролив тлеющей территории ТЦ. Открытое горение было ликвидировано в 03-46 по местному времени. Пока не ясно, почему специализированный вертолет привлекли для пролива конструкций, а не для тушения самого пожара.

Напомним, пожар начался накануне вечером, в 21-30. Не смотря на поначалу противоречивые заявления экстренных служб и очевидцев, в конечном итоге в МЧС заявили, что погибших и пострадавших нет. Из горящего здания также удалось спасти животных из зоопарка. Клетки вместе с ними вынесли на улицу. Никто не пострадал.

#Новости#Тимур Алмаев#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48