Предприятия Башкирии вошли в число лучших экспортеров ПФО

По решению комиссии два предприятия МСП, занятых в сферах телевещания и машиностроения, а также одно крупное промышленное предприятие Башкирии вошли в число победителей окружного этапа конкурса.
— Мы оказываем всестороннюю поддержку башкирским предприятиям от консультационных мер до выделения финансовых средств. В прошлом году из бюджета республики всего на поддержку экспортной деятельности выделено 130 млн рублей, объем поддержанного экспорта составил более 3 млрд рублей, — прокомментировал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.
В номинации «Экспортер года в сфере услуг» второе место заняло ООО «Ирида» (ГК «Уфанет»), которое занимается экспортом контента (телеканалов) и оборудования для телекома. ООО «Южно-уральский весовой завод» — крупнейший в России производитель весов, в том числе для железнодорожного и автомобильного транспорта — занял второе место в номинации «Ответственный экспортер ESG». В номинации «Ответственный экспортер ESG» в числе крупного бизнеса второе место заняло АО «Башкирская содовая компания», производящее кальцинированную, каустическую, пищевую соду и ПВХ.
Напомним, что премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности в 2021 году.