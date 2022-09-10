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Предприятия Башкирии вошли в число лучших экспортеров ПФО

10 сентября 05:40
Фото: 1MI
Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» подвела итоги конкурса в Приволжском федеральном округе, организованного в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По решению комиссии два предприятия МСП, занятых в сферах телевещания и машиностроения, а также одно крупное промышленное предприятие Башкирии вошли в число победителей окружного этапа конкурса.

— Мы оказываем всестороннюю поддержку башкирским предприятиям от консультационных мер до выделения финансовых средств. В прошлом году из бюджета республики всего на поддержку экспортной деятельности выделено 130 млн рублей, объем поддержанного экспорта составил более 3 млрд рублей, — прокомментировал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» второе место заняло ООО «Ирида» (ГК «Уфанет»), которое занимается экспортом контента (телеканалов) и оборудования для телекома. ООО «Южно-уральский весовой завод» — крупнейший в России производитель весов, в том числе для железнодорожного и автомобильного транспорта — занял второе место в номинации «Ответственный экспортер ESG». В номинации «Ответственный экспортер ESG» в числе крупного бизнеса второе место заняло АО «Башкирская содовая компания», производящее кальцинированную, каустическую, пищевую соду и ПВХ.

Напомним, что премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности в 2021 году.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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