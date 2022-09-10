Предприятия Башкирии вошли в число лучших экспортеров ПФО

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» второе место заняло ООО «Ирида» (ГК «Уфанет»), которое занимается экспортом контента (телеканалов) и оборудования для телекома. ООО «Южно-уральский весовой завод» — крупнейший в России производитель весов, в том числе для железнодорожного и автомобильного транспорта — занял второе место в номинации «Ответственный экспортер ESG». В номинации «Ответственный экспортер ESG» в числе крупного бизнеса второе место заняло АО «Башкирская содовая компания», производящее кальцинированную, каустическую, пищевую соду и ПВХ.