Появилось видео пролета пожарного вертолета прибывшего на пожар в ТЦ "Меркурий

Появилось видео работы специализированного вертолета Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкортостана для тушения пожаров на месте пожара в ТЦ "Меркурий". Это пожарно-спасательный вертолёт Ка-32А11ВС.
По данным МЧС, уже произведено 3 вертикальных сброса воды с вертолёта по 2,7 тонн и 1 горизонтальный с применением пушки, которая установлена на вертолёте. По словам корреспондента Mkset забор воды производится из реки Уфа.
Пока неизвестно, почему вертолет применили не для тушения пожара, а для пролива тлеющих конструкций.
Напомни, пожар в торговом центре начался накануне вечером. По данным МЧС погибших и пострадавших нет. Этот пожар запомнится уфимцам многочисленными случаями мародерства.