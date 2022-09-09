Врач из Уфы назвала недорогой способ остановить выпадение волос

Уфимский врач-онколог Гульнур Нигманова рассказала, как можно предотвратить выпадение волос. По ее словам, в этом поможет никотиновая кислота в ампулах. Витамин улучает микроциркуляцию волосяных луковиц, регенерирует поврежденные, восстанавливает кровообращение, а также пробуждает спящие луковицы.
Кроме того, врач сообщает, что никотиновая кислота улучшает выработку меланина, который окрашивает волосы.
— Берем одну ампулу, собираем в шприц и распределяем по по всей голове содержимое одной ампулы. Делать надо три раза в неделю в течение двух недель, повторять через три месяца, рассказывает Гульнур Нигманова
Подчеркивается, что причин выпадения волос и седины множество. Потому, если никотиновая кислота не принесла должного эффекта, врач советует обратиться уже к трихологу.
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