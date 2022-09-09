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Врач из Уфы назвала недорогой способ остановить выпадение волос

9 сентября 04:47
Фото: 1MI
В этом, по словам медика, поможет известный дешевый препарат

Уфимский врач-онколог Гульнур Нигманова рассказала, как можно предотвратить выпадение волос. По ее словам, в этом поможет никотиновая кислота в ампулах. Витамин улучает микроциркуляцию волосяных луковиц, регенерирует поврежденные, восстанавливает кровообращение, а также пробуждает спящие луковицы.

Кроме того, врач сообщает, что никотиновая кислота улучшает выработку меланина, который окрашивает волосы.

— Берем одну ампулу, собираем в шприц и распределяем по по всей голове содержимое одной ампулы. Делать надо три раза в неделю в течение двух недель, повторять через три месяца, рассказывает Гульнур Нигманова

Подчеркивается, что причин выпадения волос и седины множество. Потому, если никотиновая кислота не принесла должного эффекта, врач советует обратиться уже к трихологу.

*Информация в статье не является рекомендацией и носит информационный характер

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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