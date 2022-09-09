В преддверии рейдов выходного дня глава ГИБДД Башкирии обратился к жителям с просьбой

Сегодня пятница, а это значит, что ГИБДД традиционно выходит на тропу борьбы с пьянством за рулем. Профилактические мероприятия официально объявлены в Уфе и стартуют они уже сегодня вечером. Выявлять инспекторы будут не только водителей, которые вопреки здравому смыслу, усядутся за руль употребив алкоголь. Также особое внимание будет уделяться перевозке детей, а также выявлению тех, кто садится за руль без прав.