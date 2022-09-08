mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вместо Чичериной на фестивале «Боевая высота» в Уфе выступит Денис Майданов

8 сентября 12:05
Фото: 1MI
Ранее в СМИ обсуждались гонорары певицы, которые она получит за выступление в Уфе.

Стало известно, кем заменят Юлию Чичерину на фестивале «Боевая высота» в Уфе. Так, хедлайнером фестиваля станет Денис Майданов.

Организатор мероприятия подтвердил, что выступление Юлии Чичериной в рамках фестиваля не состоится. Между тем, связаться с представителями Юлии Чичериной Mkset не удалось.

Ранее издание Ufa1 сообщало, что причиной для отмены выступления в Уфе послужили слухи о гонорарах певицы. По информации журналистов, на время прибывания в столице Башкирии Чичерину планировали поселить в лучшем номере пятизвездочного отеля.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48